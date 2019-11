बच्चों ने मस्ती-मस्ती में सांप के साथ खेला रस्सी कूद, वायरल हुआ ये डरावना Video

वियतनाम का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी डर जाएंगे. बच्चों को मरे हुए सांप के साथ रस्सी कूद खेलता देखा गया. एक महिला ने इस घटना को रिकॉर्ड किया. खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक, इस देश में घरों में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, जो काफी जहरीले होते हैं. दिल दहला देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो के 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे सांप को पकड़े हुए हैं और हवा में उछाल रहे हैं. बच्चे उससे रस्सी कूद खेल रहे हैं. 27 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पर 14 नवंबर को क्राफू टीवी ने शेयर किया है.

देखें VIDEO:

ट्विटर पर लोग इस वीडियो की खूब आलोचना कर रहे हैं और वियतनाम सरकार से इस वीडियो पर सख्त एक्शन लेने को कह रहे हैं. इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि सांप को किसने मारा और कब इसे रिकॉर्ड किया गया. ट्विटर पर लोग ऐसे रिएक्शन्स दे रहे हैं...

shocking to us. Who knows if that's not normal.