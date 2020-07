गांव में बच्चों ने पेड़ को बना दिया झूला और घूमने लगे गोल-गोल, IAS ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे से पड़े पर तीन बच्चों ने रस्सी को फंसाया और दौड़ते हुए स्पीड बनाई और हवा में झूलने लगे. उन्होंने ठीक वैसे ही झूले का आनंद लिया, जैसे पार्क में झूले से झुलाया जाता है. लेकिन यहां बच्चों ने खुद जुगाड़ से झूला बनाया और झूलते नजर आए. बच्चों की इस क्रिएटिविटी को ट्विटर पर खूब पसंद किया जा रहा है.

देखें Video:

The most simple things can. Bring the most happiness - life lesson by these kids in the video pic.twitter.com/0fllRJ29Kt

वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया साहू ने कहावत लिखी, 'यह अक्सर सबसे सरल चीजें हैं जो सबसे अधिक खुशी लाती हैं.' उनके द्वारा शेयर किया गया 22 सेंकड का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो के अब तक 20 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्श्न्स दिए हैं...

How amazing.. simple lesson - we can all find our fun and happiness in small things, in our own ways