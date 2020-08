गांव के बच्चों ने जुगाड़ से खेला Olympic गेम, डंडे पर खड़े होकर दिखाए करतब, IAS बोला- WOW - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव के बच्चों जुगाड़ से पोल वॉल्ट गेम खेल रहे हैं. जिसके लिए उन्होंने दो लकड़ियों को जमीन में गाड़ा और ऊपर एक डंडा लगा दिया. एक लड़का एक डंडा लेकर भागा और खड़े होकर बिल्कुल एथलीट की तरह डाइव लगाई. आईएएस ऑफिसर भी इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'WOW! गांव में क्या अद्भुत प्रतिभा है.'

देखें Video:

Wow !! What an amazing talent from a village. VC: SM pic.twitter.com/Cu39QZSPan

अवनीष ने इस वीडियो को 10 अगस्त की रात को शेयर किया था, जिसके अब तक 11 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Pole vault it's so tough .. and he did with bamboo not the professional Gears too .. kudos