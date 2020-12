रसगुल्ला बिरयानी से दही Maggi तक, 2020 में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बनाया ऐसा खाना - देखें Video

इन रेसिपी को देखकर लोगों ने एक ही सवाल किया, 'आखिर क्यों...?' लोगों ने फ़रेरो रॉशर मंचूयरियन (Ferrero Rocher Manchurian), दही के साथ मैगी (MASALA MAGGI AND CURD), चॉकलेट मैगी (Chocolate Maggi), रसगुल्ला बिरयानी (Rosogolla Biriyani), रेड सॉस पास्ता डोसा, चिकन टिक्का चाय, आईस्क्रीम पाव जैसी रेसिपी बनाई. यह रेसिपी 2020 में टॉप ट्रेंड (Viral Dishes Of 2020) करते रहे.

Here to annoy you with a photo of the nicest thing I've found online.



Enjoy! pic.twitter.com/3FMESZVtfN — Joanna #SaveMollem (@thatdoggonelady) December 3, 2020

फ़रेरो रॉशर मनचूयरियन

फ़रेरो रॉशर एक चॉकलेट है. क्रिस्पी चॉकलेट में क्रीम और वेफर शेल रहता है. जोआना नाम की ट्विटर यूजर ने फ़रेरो रॉशर चॉकलेट्स के साथ मंचूरियन डिश की तस्वीर पोस्ट की. वायरल तस्वीर में देखा गया ग्रेवी, चीनी सॉस, स्प्रिंग प्याज और लहसुन के साथ बनाया गया था. चॉकलेट्स मंचूरियन बॉल्स के रूप में काम करती हैं.

Maggi and curd is food for the soul pic.twitter.com/RmNRVRvnfw — Rogi Badhityanath (@acnymph) November 16, 2020

मसाला दही मैगी

एक महिला ने मैगी में दही डालकर (Woman Makes Maggi With Curd) खाया तो लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया. इस तस्वीर को ट्विटर यूजर @acnymph ने शेयर किया है. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैगी और दही खाने की आत्मा है.' तस्वीर देखकर लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया और गजब के रिएक्शन दिए.

Once again i will cook CHOCLATE MAGGIE today. pic.twitter.com/EslMi5akT8 — Dr. राहुल (Gold Medalist Chef) (@rahulpassi) June 18, 2020

चॉकलेट मैगी

राहुल पासी नाम के ट्विटर यूजर ने एक तस्वीर जून में डाली थी, जिसको देखकर लोग हैरान रह गए. उन्होंने घर पर चॉकलेट मैगी की एक तस्वीर डाली. उन्होंने सूपी नूडल में दो चॉकलेट बार डाली. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ.

रसगुल्ला बिरयानी

अक्टूबर में यह वीडियो काफी वायरल हुआ था, रसगुल्ला बिरयानी सुनने में बड़ा अजीब लगता है. यूजर ने बिरयानी में रसगुल्ला, हरा भरा कबाब, आलू चाप, दही की चटनी और फिरनी डालकर यह रेसिपी तैयार की. वीडियो ने लोगों को डरा दिया.

Tamil Friend jab iss type ka dosa Dekhta bahut Gaaliya deta hai pic.twitter.com/CVNPEHutTz — Garu (@India_Maharaj) August 22, 2020

रेड सॉस पास्ता डोसा

शख्स ने रेड सॉस पास्ता डोसा (Red Sauce Pasta Dosa) तैयार किया. जिसको देखकर लोग गुस्सा गए हैं. रेड सॉस पास्ता (Red Sauce Pasta) ऐसे तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शख्स ने इसको डोसे (Dosa) के ऊपर डाल दिया. जहां लोग आलू के मसाले और पनीर के मसाले के साथ डोसा खाते हैं. वहीं इस शख्स ने पास्ता के साथ डोसा तैयार किया.

चिकन टिक्का बिरयानी

एक लड़की ने तंदूरी चिकन को चाय में डुबोकर खाया. जिसको देखने के बाद लोग काफी गुस्सा गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कप में तंदूरी चिकन टिक्का डालती है और उसके ऊपर चाय डाल देती है. फिर वो चम्मच लेकर तंदूरी टिक्का निकालकर खाती है. लोगों को ये वीडियो बिलकुल पसंद नहीं आई. लोगों ने इस वीडियो की खूब आलोचना की थी.

Gujarat's answer to Vada Pav is here. Vada Pav in mud. pic.twitter.com/RoTv67xVnh — Desi Gooner (@Sahil_Adhikaari) September 15, 2020

आइसक्रीम पाव

गुजराती (Gujarat Man) ने आइसक्रीम पाव (Ice Cream Pav) बनाकर सभी को हैरान कर दिया. लोगों को इंटरनेट पर ऐसी चीज दिखी, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हुआ.