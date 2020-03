तूफान आया तो डरकर छिप गया कुत्ता, छोटे से बच्चे ने किया फिर कुछ ऐसा... देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. आंधी-तूफान से डरकर एक कुत्ता डरकर घर के कोने में छिप गया. एक छोटे बच्चे ने उसकी देख-रेख की. एक मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि गोल्डन रिट्रीवर डॉग घर के कोने में छिपा बैठा है, बच्चा उसके साथ बैठ जाता है और उसको कंफर्ट कराने की कोशिश करता है. वहीं बाहर बादल गरजने की आवाज आती है.

पेट्स वेबएमडी के अनुसार, कुत्तों में गड़गड़ाहट का डर आम है, जो अक्सर चिंता और दहशत पैदा करता है. बच्चे और उसके दोस्त का ये वीडियो ट्विटर पर तीन दिन पहले पोस्ट किया गया है. ट्विटर यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''आंधी के दौरान अपने दोस्त को सांत्वना देने वाला ये वीडियो आपका दिन बना देगा.''

देखें Video:

This little guy comforting his buddy during a thunderstorm is the best thing you'll see today

pic.twitter.com/HD6rdLuE7z — Akki (@akkitwts) March 14, 2020

इस वीडियो के अब तक 8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 68 हजार से ज्यादा लाइक्स और 23 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. लोग बच्चे की खूब तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोग बच्चे को डायपर वाला हीरो बुला रहे हैं. ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आए हैं...

So much compassion in that little body! — Helene Lefebvre (@HeleneLefebvr12) March 14, 2020