इंटरनेट पर आए दिन ढेर सारी पजल्‍स और पहेलियां वायरल होती रहती हैं, जिन्‍हें लोग खूब पसंद भी करते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मैथ्‍स यानी कि गणित की एक पहेली ने लोगों का दिमाग हिला दिया है. केजी चीथम नाम के एक ट्विटर यूजर ने मैथ्‍स का सिंपल सा फॉर्मूला पूछकर लोगों से उसका जवाब मांगा है.

A maths meme that is actually funny rather than stupid:

Solve carefully!

230 - 220 x 0.5 =



You probably won't believe it but the answer is 5!#maths — KJ Cheetham #FBPE (@kj_cheetham) July 13, 2019

जिस किसी को भी BODMAS का नियम पता है वह चुटकी में बता देगा कि कि इस सवाल का जवाब 120 (जवाब: 220 x 0.5 = 110, 230 - 110 = 120) है. लेकिन चूंकि यूजर ने कहा है कि इसका जवाब '5!' होना चाहिए इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए. इस पोस्‍ट को अब तक 30 हजार से ज्‍यादा रिट्वीट्स और दोगुने लाइक्‍स मिल चुके हैं. इस पोस्‍ट पर लोगों ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी है:

I had to think 1 min why....



12 years ago i would have known it immediately!

I'm getting old... Oh Noooooo — Peter Millet (@peter_millet) July 14, 2019

I am not advanced enough to understand why this is not 120 and that makes me sad — EU Naughty Boy (@RemainOnly) July 13, 2019

हालांकि, मैथ्‍स के धुरंधरों को इस जवाब को समझने में देर नहीं लगी. दरअसल, 5 के आगे लगे विस्‍यम बोधक चिन्ह (exclamation mark) को देखने के बाद मैथ्‍स की ये पहेली अपने आप सुलझ जाएगी. यह विस्‍यम बोधक चिन्ह फैक्‍टोरियल ('n!') है. यानी कि 5! कुछ और नहीं बल्‍कि "5 x 4 x 3 x 2 x 1" है और इस सवाल का जवाब 120 ही है.

Is it 5? No! It is 5! — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) July 14, 2019

Yeah 5! Which is 120... Many won't get the ! (Factorial) Sign... — Daddy Maxi (@khunlhe_xxx) July 15, 2019

5! = 5x4x3x2x1 = 120 — KJ Cheetham #FBPE (@kj_cheetham) July 13, 2019

बहरहाल, साफ है कि अगर इस पजल ध्‍यान से देखा जाए तो इसे पहली बार में ही सुलझाया जा सकता है.