ग्रे-हरा या फिर गुलाबी-सफेद... क्या आप बता सकते हैं इस जूते का रंग? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी शेयर हो रही है. जो है एक जूता... जूतों का रंग लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है. कुछ लोगों को जूतों का रंग गुलाबी नजर आ रहा है तो किसी को ग्रे रंग का नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस जूते को लेकर बहस छिड़ गई है. इससे पहले एक ड्रेस की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके रंग को लेकर भी बहस छिड़ी थी. इस बार जूता लोगों को कंफ्यूज कर रहा है. इस जूते को लोग शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये जूता किस रंग का है.

इस तस्वीर को 'Thoughts for life' नाम के फेसबुक पेज ने शेयर किया है. जिसको 4 लाख से ज्यादा लाइक्स, 4 लाख से ज्यादा शेयर्स और 91 हजार से ज्यादा कमेंट्स हो चुके हैं. सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी इसे काफी शेयर किया जा रहा है.

Left-right brain dominance isn't a thing, and the image is clearly tinged with many colors to encourage perception flip-flopping. Don't push pseudoscience

Look what happens when I white balance to the green. Hand looks normal flesh color now. pic.twitter.com/RK3Z9AiAyM