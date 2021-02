जंगल में बीच सड़क पर दिखा भालू, शख्स ने पीछे दौड़ा दी गाड़ी और फिर... देखें Shocking Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल से गुजर रही सड़क पर गाड़ी चल रही है. तभी एक भालू सड़क पर नजर आता है. वो दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आता है. लेकिन तभी चालक गाड़ी तेज कर देता है और उसके पीछे दौड़ा देता है. भालू पलटता है और उससे बचने के लिए भागने लगता है. वो जैसे-तैसे साइड होकर खुद की जान बचाता है.

आईएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने कैप्शन में लिखा, 'इस वीडियो से यह सीखना चाहिए कि जंगल में कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए. आप उनके घर में से गुजर रहे हैं, कम से कम उन्हें डिस्टर्ब तो न करें.'

देखें Video:

A small demonstration how not to behave in #forest. You go through their home & least you can do is not to disturb them. Via @RoyKallivayalilpic.twitter.com/09GZe9hogb