जंगल के सांस लेने का वीडियो हुआ था VIRAL, अब सच्चाई आई सामने

Canada के एक जंगल में ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. कनाडा के क्यूबेक जंगल में अजीबीगरीब चीज देखी गई. अचानक जंगल सांस लेने लगा. ऐसा हम नहीं, ट्वीटर पर यूजर्स कह रहे हैं. जंगल में अचानक धरती हिलने लगी. धरती ऐसे हिल रही थी जैसे जंगल सांस ले रहा हो. जिस शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया वो भी हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर लाखों लोग भी हैरान रह गए. उन्होंने भी कह दिया कि सच में जंगल सांस ले रहा था. इस वीडियो को ट्विटर पर डेनियल हॉलैंड ने शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'क्यूबेक जंगल की धरती अचानक सांस लेने लगी.' लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है.Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक, ये क्लिप क्यूबेक के Sacre-Coeur की है. असल में ये हवा की वजह से भ्रम पैदा कर रहा है. उस वक्त तेज हवा चली, जिससे पेड़ और ऊपरी सतह हिलने लगी. रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जब आंधी चलती है तो धरती नम हो जाती है, जो मिट्टी के एकजुटता को कम कर देता है. पूरे जंगल में जब तेज हवा चलती है तो पेड़ की जड़, टहनियां और तना हिलने लगता है जिससे हिलने लगता है.

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN