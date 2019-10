एक्सीडेंट होने के बाद सड़क पर पड़ी थी महिला, ऊपर से फिर निकल गई कार... देखें Viral Video

चीन (China) में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. चीन के मैंशन शहर (Ma'anshan City) में महिला को एक ही वक्‍त पर दो बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा. एक्सीडेंट होने के बाद लड़की सड़क पर गिर गई, लड़की उठ पाती उससे पहले ही उसके ऊपर से एक एसयूवी कार चढ़ गई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला स्कूटर चलाते हुए रोड क्रॉस कर रही थी. तभी सामने से एक टैक्सी आई और उसको टक्कर मार दी.

एक्सीडेंट होने के बाद लड़की सड़क पर गिर गई. कुछ ही सेकंड बा एक एसयूवी कार आई और उनके ऊपर कार को चढ़ा दिया. इतना देख लोग हैरान रह गए और ड्राइवर को कार रोकने को कहा. फिर लोगों ने आकर एसयूवी कार को उठाया और महिला को बाहर निकाला.

देखें VIDEO:

Woman survives being run over by SUV in E #Chinahttps://t.co/OwREiKrn1dpic.twitter.com/klXn3o5n7m