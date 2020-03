कुत्ते को दो टांग पर खड़ा करके बच्ची ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, वायरल हुआ Video

इस को 'कोलबी कॉलेज' के प्रोफेसर कैरी लेवन ने शेयर किया है, वीडियो में उनकी छोटी सी बेटी अपने कुत्ते 'ओटिस' के साथ डांस करती हुई दिख रही है. इस वीडियो में कुत्ता, बच्ची को पकड़कर कमरे के चारों तरफ घूमते हुए डांस कर रहा है. बच्ची और कुत्ता का यह प्यारा सा वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और कई लोगों ने देखने के बाद कमेंट भी किये है.

In case you need to smile...my daughter dancing with our pup Otis pic.twitter.com/rhNwP1H6gW — carrie levan (@LevanCarrie) March 17, 2020

बताते चले कि यह वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो गया है. इस वीडियो को अबतक 5 मिलियन से अधिक बार देखा चुका है साथ ही इसे 3 लाख 'लाइक' भी मिल चुके हैं.

एक यूजर्स ने लिखा है कि इस शानदार वीडियो को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.

How cute! Are you sure Otis isn't a bear? @GeneralGCuster — Julia Nelson (@TheJuliaNelson) March 18, 2020

Otis AND your daughter are adorable. — Kristi Kho (@firefly909) March 18, 2020

This dog even seems genuinely happy, as if these two have been rehearsing for weeks now. This is awesome!



On a side note, what breed of human, I mean, dog is Otis? — ᴀᴜsᴛɪɴᴡᴇsᴛᴍᴏᴏʀᴇ (@Mr_Westmoore) March 18, 2020