पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक महिला पुलिस अफसर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अपनी फुर्ती और समझदारी की बदौलत दो हफ्ते के एक बच्‍चे को नई जिंदगी दे दी. खबर के मुताबिक बच्‍चे का दम घुट रहा था और वह सांस नहीं ले पा रहा था. ऐसे में उस महिला पुलिस ऑफिसर ने बच्‍चे को फर्स्‍ट एड देकर उसकी जान बचा ली. घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया महिला ऑफिसर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई.

अमेरिका के वर्जिनिया के शहर डैनविले के पुलिस विभाग ने घटना का वीडियो ट्वीट किया है. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह महिला पुलिस ऑफिसर मेलिसा केरी ने एक नवजात बच्‍चे को बचाया जिसका दम घुट गया था और वह सांस नहीं ले पा रहा था.

Casually eating lunch-to saving a baby's life-all in the day's work of a law enforcement officer. Today Off. Melissa Carey rescued a two-week-old who was choking and had stopped breathing. The mother stated that, “If it was not for Off. Carey, my baby would not be here.” pic.twitter.com/hKWALL8TNr