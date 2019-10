दो सांपों की लड़ाई के बीच आई मधुमक्खी, हैरान कर देने वाला VIDEO हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पेड़ पर लटककर दो सांप लड़ाई कर रहे थे, तभी एक मधुमक्खी उनके बीच आ गई. इस वीडियो को ट्विटर पर इवानगेलाइन कमिंग्स (Evangeline Cummings) ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''मैंने कोरल स्नेक और रेटल स्नेक की लड़ाई देखी. बीच में मधुमक्खी आई और कोरल स्नेक को काटना शुरू कर दिया.''

ये भी पढ़ें: India Vs South Africa: मैच के दौरान नींद लेते नजर आए रवि शास्त्री, लोग बोले- '10 करोड़ रुपये की नींद...'

17 अक्टूबर को इस वीडियो को शेयर किया गया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप दूसरे सांप को खाने की कोशिश करता है. कोरल स्नेक रेटल स्नेक को तुरंत काबू में कर लेता है, उसी वक्त मधुमक्खी आती है और कोरल स्नेक पर हमला कर देती है. मक्खी से परेशान होकर वो रेटल स्नेक को छोड़ देता है.

ये भी पढ़ें: IIT-Kharagpur के छात्र ने बनाया प्रदूषण पर लगाम लगाने वाला उपकरण, जानिए कैसे करेगा काम

देखें VIDEO:

Um ok, @UFEntomology and @MartaWayneUF , I believe I just witnessed a BEE stinging a CORAL SNAKE while the CORAL was dining on a RAT (?) SNAKE and I need your support to process this. @UF #FloridaBackyard pic.twitter.com/djbJJGxaUk

इस वीडियो के अब तक 40 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. लोग इस वीडियो को डरावना और खतरनाक बता रहे हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

While the observation as a whole is incredible, the most interesting part to me is the highly fossorial Coral Snake foraging arboreally. Would be interesting to know if the Rat Snake was already dead when the Coral Snake found it?