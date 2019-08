कचरा साफ करते दिखा कौआ, प्लास्टिक बॉटल को उठाकर ऐसे डाला डस्टबिन में, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आज भी कई लोग डस्टबिन में कचरा डालने की बजाय सड़क किनारे फेक देते हैं. ऐसा कई लोग करते हैं तो वही जगह कूड़ा घर बन जाती है. शहर में कई जगह डस्टबिन होने के बावजूद कुछ लोग शहर की खूबसूरती में दाग लगा देते हैं. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है.

जिसमें देखा जा सकता है कि कौआ बड़ी ही समझारी से प्लास्टिक की बॉटल को डस्टबिन में डाल रहा है. इस कौये ने लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो के साथ सोशल मीडिय पर मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कौआ कर सकता है तो हम क्यों नहीं?

If they can,

We all can pic.twitter.com/JDtIxWKAqZ