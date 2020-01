Viral Video: जंगल में दो बाघों के बीच हुई घातक जंग, देखिए किसकी हुई जीत...

Deadly Battle Between 2 Tigers: एक जंगल में दो बाघों के बीच एक घातक लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video) पर सामने आया है और आपको यकीनन डर लग जाएगा. मध्य भारत के एक जंगल में सफारी की सवारी के दौरान पर्यटकों के एक समूह द्वारा वीडियो शूट किया गया, जबकि भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर 2 मिनट के इस क्लिप को शेयर किया.

दोनों बाघों ने पहले एक-दूसरे को देखकर जोर से धहाड़ मारी, जिसके बाद दोनों के बीच जंग शुरू हो गई. जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पंजा मारना शुरू कर दिया. इस वीडियो को आप इयरफोन्स लगाकर जरूर सुने. धहाड़ की आवाज सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

देखें Video:

Territorial fight between two full grown #tigers. Listen with headphones. The powerful Roar and it's echo from Indian #forests. Forwarded via Whatsapp by friend. pic.twitter.com/YazNX2DLbS