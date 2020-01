हिरण ने गजब अंदाज में खेली फुटबॉल, गोल करने के बाद ऐसे मनाने लगा जश्न, देखें मजेदार Video

पार्क में फुटबॉल खेलते हुए हिरण का एक शानदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा ने 2 जनवरी को ट्विटर पर दिल छू लेने वाला ये वीडियो शेयर किया. वीडियो में एक हिरण को गोल करते हुए देखा जा सकता है.

गर्लफ्रेंड के साथ वादियों में शायराना हुए Rishabh Pant, बोले- 'जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो...'

वीडियो में देखा जा सकता है कि हिरण अपनी सींग से बॉल को गोल पोस्ट की तरफ ले जाता है. गोल करने के बाद वो उछलने लगता है. उसके जश्न का स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. जिसके बाद वो वापिस जंगल की तरफ चला जाता है.

फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया दिल्ली का कुख्यात जेब कतरा 'Tiger', न्यू ईयर पर चुराए थे लाखों के मोबाइल

भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ''अपने लक्ष्य को प्राप्त करते वक्त खुश रहें, भले ही सामने कोई विरोधी न हो...''

New Year की रात बर्तन मांज रहा था लड़का, अचानक आया दोस्त का फोन तो किया ऐसा... देखें मजेदार Video

देखें Video:

Always be happy in achieving ur goal, even if there was no opponent in front pic.twitter.com/VhpU0ECzxt