लॉकडाउन में बढ़े बाल तो अंकल ने इस जुगाड़ से झटपट की कटिंग, कंघी घुमाई और कट गए बाल... देखें Video

शुरुआत में वो न्यूपेटर को काटते हैं और शरीर पर पहन लेते हैं. फिर कंघी में क्लिप की मदद से ब्लेड फंसाई और सिर पर चलाना शुरू कर दिया. ऐसा दिखा, जैसे वो कंघी को ऐसे ही काढ़ रहे हों. तीन से चार बार कंघी घुमाने के बाद उनके बाल कट गए. इस तरह उन्होंने झटपट बाल काट लिए.

देखें Video:

This is some next level jugaad pic.twitter.com/koNq5DildI — Anup Kaphle (@AnupKaphle) May 17, 2020

इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है. 17 मई को इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिसके अब तक 44 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. ट्विटर पर लोग इस शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों को अंकल का हेयर कटिंग स्टाइल खूब पसंद आ रहा है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

