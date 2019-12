Viral Video: दिव्यांग बच्चे ने मारा शॉट और कुछ इस तरह लिया रन, आप भी करेंगे जज़्बे को सलाम

भारत में क्रिकेट को खूब पसंद किया जाता है. देखा जाता है कि बच्चे मुहल्ले के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. एक दिव्यांग बच्चे ने शॉट मारकर कुछ इस तरह रन लिया, जिसे देखकर आप भी बच्चे की खूब तारीफ करेंगे. इस वीडियो को IFS ऑफिसर सुधा रमन ने शेयर किया है.

26 दिसंबर को वीडियो शेयर करते हुए सुधा ने कैप्शन में लिखा, ''मैं स्पीचलेस हूं. क्रिकेट पसंद करने वाले सभी लोगों और यहां तक ​​कि उन लोगों को भी देखना चाहिए जो क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं. फेसबुक पर इस वीडियो को देखा. मैं इस बच्चे के बारे में जानना पसंद करूंगी.''

Left me speechless! #DeterminedMind A must watch to all those who love cricket and even those who don't like it. Got to see this in FB, would love to know the details of this boy. @CSKFansOfficial@Whistlepodu4Cskpic.twitter.com/kM0SWACrKl