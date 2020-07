सड़क किनारे खड़ी कार के ऊपर गिरा इतना बड़ा पत्थर, टायलेट कर रहे ड्राइवर का हुआ ऐसा हाल... देखें Video

वीडियो में ड्राइवर को एक सड़क के किनारे वॉशरूम ब्रेक लेते हुए दिखाया गया है, जिसने कार को सड़क किनारे लगाई थी. जैसे ही वो टॉयलेट करने लगा, तभी पास में से एक ट्रक बड़े पत्थर लेकर जा रहा था. कार के पास आकर ट्रक में से एक पत्थर बाहर निकला और सीधे कार के ऊपर गिरा. पत्थर ने विंडशील्ड को चकनाचूर कर दिया और कार को पिचका दिया, जिसको देख ड्राइवर घबरा गया और हादसे को देखता रह गया.

अगर शख्स वॉशरूम के लिए नहीं रुकता तो यह हादसा टल जाता. रुककर भी वो अंदर बैठा रहता तो जान को नुकसान हो सकता था. ऐसे में आईपीएस अरुण बोथरा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'लकी या अन-लकी.'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने ट्विटर पर 14 जुलाई को शेयर किया था, जिसके अब तक 37 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

Obviously unlucky! If he didn't go out to pee he wouldn't have stayed there on the road with his car

Both, as it depends on context. Lucky for the animate object (human). Unlucky for the inanimate object (car).

is a classic example why a half-truth is considered more damaging than a lie.