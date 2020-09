ट्रेन में लड़की ने दिया फ्लाइंग Kiss, बच्चे ने देखते ही मुंह पर रखा हाथ और फिर... देखें Viral Video

इस वीडियो को ट्विटर पर निहारिका दत्त नाम की यूजर ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'इंटरनेट पर आज का सबसे क्यूटेस्ट वीडियो.' वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करती हैं और शूट करते हुए ऐसे एक्सप्रेशन्स देती हैं, जिससे बच्चा शरमा जाता है.

देखें Video:

Cutest video on Internet today pic.twitter.com/fySPWcviyg — Niharika Dutta (@DuttNiharika) September 13, 2020

निहारिका ने इस वीडियो को 13 सितंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 1.7 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 18 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी क्यूट लगा. यूजर्स ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

I do this a lot with kids. Such a pleasure to see their smile . — Nihad (@nihadnil) September 13, 2020

This kid took my heart away !! What a cute video .. — भारतीय (@anuragbishnoi01) September 14, 2020