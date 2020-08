लड़की ने नानी से बोला- 'हेलो बोलो', पलटकर बोलीं- 'मैं अंग्रेज हूं? राम-राम बोलूंगी...' - देखें Viral Video

वीडियो को प्रेरणा दावर नाम की यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रेरणा ट्विटर यूजर्स को अपनी नानी से मिलवाती हैं. वो जैसे ही कैमरे पर आती हैं तो प्रेरणा उनसे हेलो बोलने को कहती हैं. जिस पर बुजुर्ग महिला ने जबरदस्त जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मैं अंग्रेज हूं? मैं तो राम-राम बोलूंगी.' फिर वो कैमरे को देखकर राम-राम कहती हैं.

आईपीएस अफसर भी नानी की बातों के मुरीद हो गए. उन्होंने वीडियो रि-ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'नानी रॉक्स'

देखें Video:

प्रेरणा ने ट्विटर पर इस वीडियो को 9 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 22 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

She is soo cool...

Like I'll say what I want to say... Don't teach me.. Tum Aajkal ke bacche..