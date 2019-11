रोज-रोज स्कूल जाने से परेशान हुई लड़की, पूछा क्या कहना है पीएम मोदी को, बोली- 'एक बार हराना पड़ेगा...' देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची रोज-रोज सुबह 6 बजे उठकर स्कल जाने से परेशान है. वो वीडियो में शिक्षा प्रणाली को बदलने की मांग रही हैं और ऐसा सिस्टम बनाने वालों को सजा देना चाहती है. इस वीडियो को ट्विटर पर पुलिस ऑफिसर अरुण बोथरा ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''इस दुनिया में स्कूल शुरू करने वाला व्यक्ति खतरे में है. यह लड़की उसे खोज रही है.''

यह पूछे जाने पर कि अगर वह स्कूल स्थापित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से मिलती है तो वह क्या करेगी. लड़की ने करारा जवाब देते हुए कहा, ''मैं उसे धोकर, पूरे पानी में डालकर इस्त्री कर डालूंगी.'' इसके बाद जब बच्ची से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहते हो. इस सवाल पर बच्ची ने गुस्से में कहा, ''मोदी जी को एक बार तो हराना ही पड़ेगा.'' जिस पर लोग जोर-जोर से हंसने लगे.

देखें VIDEO:

The person who started schools in this world is in serious danger. This girl is searching for him pic.twitter.com/SuOZ4befp1 — Arun Bothra (@arunbothra) November 13, 2019

लड़की यह भी सवाल करती है कि भगवान शिक्षा प्रणाली को अधिक सुखद क्यों नहीं बना सकते. वीडियो में बच्ची कह रही है, ''भगवान ने दुनिया इतनी अच्छी बनाई, बस पढ़ना क्यों गंदा बनाया? पढ़ना थोड़ा अच्छा ही बना देता. हमको भी तो थोड़ा मजा आता.''

सोशल मीडिया पर कई लोग लड़की के इस दृष्टिकोण से सहमत दिखे और कहा कि शिक्षा प्रणाली को फिर से बनाया जाना चाहिए. यहां लड़की के वीडियो पर कुछ ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

So cute! That's a billion kiddos growling there!!! — Ravi Prabhakaran (@Ra_Po) November 13, 2019

So cute,,, pls change education system of India. This kids want to be happily go to the school. — Neha Shah (@NehaSha12172516) November 13, 2019

Baap ka, dada ka , parosi ka , hum sab ka bachpan ka badla legi ye bachi.. — Netra Singh (@netrakushwaha) November 13, 2019