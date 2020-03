गुड़गांव पहुंचा कोरोना वायरस तो घर से बाहर निकलकर गायत्री मंत्र गाने लगीं महिलाएं, देखें Viral Video

कोरोनो वायरस (CoronaVirus) के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान इटली के लोगों ने अपने बालकनियों से गाना गाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral Video) हुआ था. अब ऐसा ही एक दृश्य गुरुग्राम (Gurugram) में देखा गया, एक हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने गायत्री मंत्र का जाप किया और घरों से बाहर निकलकर 'हम होंगे कामयाब...' गाना गया. सरकार ने नागरिकों से देश में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए घर पर रहने का आग्रह किया है. ऐसे में गुरुग्राम की इस सोसाइटी के लोग गाना गाकर ये बता रहे हैं कि कैसे वो इस महामारी का डटकर सामना कर रहे हैं.

ये खूबसूरत वीडियो गुरुग्राम (Gurugram) के DLF-4 में हैमिल्टन कोर्ट सोसायटी (Hamilton Court Society) का है. जहां सोसायटी के लोग एक समय पर अपनी-अपनी बालकनियों में आए और एक्टिविटी में भाग लिया. गुरुग्राम में तीन लोगों को कोरोना वायरस पॉजीटिव पाया गया है. महामारी को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में सभी मॉल, साप्ताहिक बाज़ार, जिम, स्विमिंग पूल, नाइट क्लब और मूवी थिएटर 31 मार्च तक बंद हैं,

देखें Video:

Italy scenes in Gurgaon!



At an apartment in Gurgaon's Sector 28 residents came out on their balconies to sing prayer songs "Gayatri Mantra Om Bhur Bhuva Swaha" and "Hum honge kamyaab"

Best motivation at the time of self isolation at GURUGRAM#coronavirusindia#coronaviruspic.twitter.com/91o3M6GhZZ