पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता दिखा भूखा हाथी, फिर दो पैरों पर खड़े होकर किया कुछ ऐसा... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी पेड़ की तरफ देखता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है. वो अपने दो पैर पेड़ पर रखता है और दो पैरों पर खड़े होकर पेड़ की डाली तोड़ लेता है. फिर वापिस नीचे आकर अपना पेट भरता है. इस प्यारे से वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. सुशांत नंदा ने इस वीडियो को 11 मई को शेयर किया था.

देखें Video:

A rare tree climbing elephant moment to cherish pic.twitter.com/uLN13jfDr1 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 11, 2020

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पेड़ पर चढ़ते हाथी का दुर्लभ वीडियो...' इस वीडियो के अब तक 9 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Beautiful — Sidhu Darbara Singh (@SidhuDarbaraSi3) May 11, 2020

And the tree came crumbling after — As the Crow Cries (@iCrowCries) May 11, 2020