बाघिन अपने तीन बच्चों के साथ नदी किनारे पी रही थी पानी, वायरल हुआ खूबसूरत VIDEO

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर सुशांत नंदा ने (Susanta Nanda) शुक्रवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में बाघिन अपने बच्चों के साथ नदी किनारे पानी पी रही थी. बाघों का यह वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड किया गया हैं. बता दें, पेंच टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल बाघिन 'कॉलरवाली' (Collarwali) ने जनवरी में चार बच्चों को जन्म दिया था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघिन अपने तीन बच्चों के साथ नदी किनारे पानी पी रही है. सुशांत ने वीडियो शेयर करते हुए बाघों के बारे में एक जानकारी भी दी. उन्होंने लिखा, ''बिना खाने के ये दो हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ज्यादा से ज्यादा चार दिन तक रह सकते हैं.''

देखें VIDEO:

Next few days will be at the tiger capital of India- Pench & Central Indian tiger landscape, source of life sustaining water for many. Just for information, a tiger can live without food for 2 weeks, but without water for 4 days max. Enjoy the clip of the family having water. pic.twitter.com/PL5U1dR69t