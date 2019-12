फोटो क्लिक करा रहा था बच्चा, अचानक पीछे से शिकार करने आया बाघ और... देखें Viral Video

आयरलैंड (Ireland) के डबलिन (Dublin) में ऐसा हादसा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बच्चा अपने पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गया था, जहां एक बाघ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शीशा लगे होने के कारण उसकी जान बच गई. 7 वर्षीय सीन चिड़ियाघर में एक बाघ के बाड़े के बाहर फोटो क्लिक कराने के लिए पोज दे रहा था. पीछे बाघ खड़ा था और बच्चे को घूरकर देख रहा था.

जैसे ही बच्चे ने पीछे पलटकर देखा तो बाघ शिकार करने के लिए दौड़ा और शीशे से टकरा गया. बच्चे देखकर नीचे गिर गया. लड़के के पिता रॉब ने सौभाग्य से अपने कैमरे पर आकर्षक क्षण को कैप्चर किया. उनके द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया वीडियो एक झटके में वायरल हो गया.

देखें VIDEO:

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raarpic.twitter.com/stw2dHe93g