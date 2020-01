लंगूर ने परेड कर रहे पुलिसवाले को मारी जोरदार लात, IPS ने ट्वीट कर बोला- 'जब ठीक से न करो तो..' देखें Video

ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. एक लंगूर पुलिस ड्रिल में पहुंचा और ड्रिल कर रहे पुलिसवाले को जोर से लात मारी. उसने इतनी जोर से लात मारी की पुलिसवाले ने भी संतुलन खो दिया और गिरते-गिरते बचा. ट्विटर पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को आईपीएस पंकज नैन ने शेयर किया है.

उन्होंने ये मजेदार वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''ठीक इसी तरह आपका ड्रिल इंस्ट्रक्टर करना चाहता, जब आप अच्छे से ड्रिल न करें.'' साथ ही उन्होंने हंसने वाली इमोजी पोस्ट की. इस वीडियो को 31 जनवरी को शेयर किया गया है.

This is how exactly your Ustad ( drill instructor ) wants to act, when you don't do good drill pic.twitter.com/BMAhajA4bp

अब तक इस वीडियो के 4 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आया. कुछ लोगों ने बताया कि पुलिसवाला लाइन के बाहर था, वानर ने लात मारकर उसको लाइन के अंदर किया. कमेंट में लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं.

Ustaad is Gr8....but how come it was recorded also...this seems to be rehearsal.....Perfect catch of the Drill Ustaad I must say....Hahaha