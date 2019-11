Highway पर हुई तेंदुए की ऐसी जंग, जानवर ने किया अटैक तो तड़पकर भागने लगा... देखें VIDEO

तेंदुए और पॉर्क्‍यूपाइन (साही) जानवर के बीच जंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर शेयर किया है. हाईवे पर पॉर्क्‍यूपाइन बैठा था, तभी पीछे से शिकार करने तेंदुआ आ गया. तेंदुए को नहीं पता था कि उसका ही शिकार हो जाएगा.

पॉर्क्‍यूपाइन का शरीर कांटेनुमा होता है. अगर कोई उसका शिकार करने की कोशिश करता है तो वो कांटे उसके शरीर पर छोड़ देता है. जिससे शिकार करने वाला तड़प जाता है. इस बार भी यही हुआ. तेंदुआ जैसे ही पॉर्क्‍यूपाइन के करीब आया तो उसने कांटे चुभा दिए. उसके बाद जो हुआ, उसको देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी. तेंदुए के मुंह में कांटे लग गए थे, जिसको उसने निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया. धीरे से वो फिर जंगल की तरफ निकल गया.

देखें VIDEO:

Continuing with #leopard vs #porcupine. This one old video of another encounter between them. Here leopard got a good lesson from porcupine With their sharp quills. pic.twitter.com/5jbqITpeka