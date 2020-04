पानी से बाहर निकला गैंडा तो शख्स ने मुंह के अंदर डाल दिया अपना हाथ और फिर हुआ ऐसा... देखें पूरा Video

सुशांता नंदा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, '' गैंडे के दातों को ब्रश करने वाली नौकरी कितने लोग करने को तैयार हैं'? साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि, ''जब गैंडा अपने दातों से काटता है तब 1800 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक घाव कर सकता है.''

देखें Video:

How many are willing to take up this job? Brushing the teeth of Hippopotamus????



(Statutory warning- The bite can be 1800 Pounds per square inch) pic.twitter.com/IQssKnrm28 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 13, 2020

बता दें कि सुशांता नंदा ने इस वीडियो को 1 घंटे पहले शेयर किया है और इसे अबतक 1.8हजार लोग इसे देख चुके हैं. वहीं 50 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट कर दिया है. लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है, लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...





Why are teeth of Hippo brushed unlike many animals? — Rajguru (@rajgurusj123) April 13, 2020

It's Better Watching From a Distance. https://t.co/0BlnFPcfbP — Pankaj Thapliyal (@PankajT04765688) April 13, 2020

How much should I pay for it? — Ganesh R (@greatganesh) April 13, 2020