ताड़ के पेड़ पर चढ़कर शख्स ने चला दी आरी, नीचे झुका पेड़ और फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Viral Video

वीडियो को अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल रेक्स चैपमैन ने ट्विटर पर शेयर किया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊंचे ताड़ के पेड़ के टॉप पर एक शख्स बैठा हुआ है. उसे काटने के लिए वो चेनसॉ का उपयोग करता है. उसके ऊपर चढ़ने से पेड़ आधा झुक जाता है. शख्स ऊपर ही लटका रहता है. वो जैसे ही पेड़ का ऊपरी हिस्सा काटता है तो पेड़ झूलने लगता है. वो उसी से चिपका रहता है. पेड़ की पत्तियां तो गिर जाती हैं, लेकिन पेड़ वहीं पर मौजूद रहता है.

रेक्स चैपमैन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'कभी किसी ने इतने बड़े ताड़ के पेड़ को कटते हुए देखा है. ओह माय गोड.'

देखें Video:

Ever seen anyone cut a really tall palm tree?



Oh my god... pic.twitter.com/O0sde0ZCz0