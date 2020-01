पीछे से लड़के ने मारा मुक्का तो Attack करने के लिए हाथी ने लगा दी दौड़, देखें पूरा Video

एक व्यक्ति द्वारा हाथी को मारने का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है और तेजी से वायरल हो रहा है. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया वीडियो निर्दोष जानवरों के प्रति मनुष्यों के क्रूर व्यवहार को दर्शाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का बिना किसी कारण के हाथी की पीठ पर जोर से मारता है. दो बार मारने के बाद हाथी को गुस्सा आया और वो अटैक करने के लिए लड़के के पीछे भाग पड़ा.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''एक कायर शख्स प्रेम दिखाने में असमर्थ रहा. बेवकूफी करने के बाद वो भागकर जान बचाने में भाग्यशाली रहा. दया करो भाई.'' 27 जनवरी को शेयर किए गए इस वीडियो के 17 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

A coward is incapable of exhibiting love- while headlines scream it as man animal conflict.

It was a lucky escape for the idiot. Others will not be on another day. Have compassion brother pic.twitter.com/xQk099G5A8 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 27, 2020

सोशल मीडिया पर लोग मारने वाले शख्स की खूब आलोचना कर रहे हैं और इसको सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''कृप्या जानवरों के प्रति प्यार दिखाएं. अगर बड़े लोग प्यार नहीं दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद करेंगे.'' वहीं अन्य यूजर ने लिखा, ''हाथियों की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. इस हाथी को भी शख्स का चेहरा याद हो गया होगा.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''इस वीडियो में जानवर कौन है?'' लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए...

I don't know what saditistic & sensational pleasure they get crowding & frightening innocent animals in search of food. It was delight to see the leopard cub being given water by kind villagers somewhere in the South. Awareness & empathy is required. — Kartick Kumar Misraa (@kartickmisraa) January 27, 2020

please please make animal care and dealing a part of school and college curriculum if possible spread such classes all over the society in village meetings etc dont forget to teach stupid humans animals are also a part of nature and our existence purely depends on them — #INDIAhatesCAA_NRC/NPR (@stn_in) January 27, 2020

Who is the animal here? — Kalpana (@NagKalp) January 27, 2020