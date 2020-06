Viral Video: पहाड़ की चोटी पर जाकर शख्स ने मारी बैकफ्लिप, सिंगर अदनान सामी बोले- 'महा मूर्खता...'

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पहाड़ की चोटी पर जाकर स्टंट परफॉर्म कर रहा है. चट्टान के कोने में जाकर शख्स ने बैकफ्लिप मारी. शख्स ने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी थी और इस स्टंट को पूरा किया. वो बैकफ्लिप मारकर वापिस जमीन पर खड़े हो गए. जैसे ही क्लिप खत्म होने लगी तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिया.

आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'बस ये सोच रहा था कि इस स्टंट की तारीफ की जाए या फिर मूर्ख माना जाए.'

नीचे वीडियो देखें और कृप्या इस स्टंट को न करें. क्योंकि ये स्टंट एक्सपर्ट्स की देख-रेख में किया गया है.

देखें Video:

Just wondering if his act is to be admired or considered as stupidity !pic.twitter.com/HLsqAy6UBY — Harsh Goenka (@hvgoenka) June 16, 2020

इस वीडियो के अब तक 63 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ यूजर ने इसे खतरनाक स्टंट बताया तो किसी ने इस मूर्खता बताई.

सिंगर अदनान सामी ने भी इस वीडियो पर रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, 'एक्सपोर्ट क्वालिटी की महा-मूर्खता.'

Maha Stupidity of Export Quality!!

This clip should be used as part of an Anti-Weed advert! — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) June 17, 2020

अदनान की बात से लोग सहमत दिखे. लोगों ने ऐसे रिएक्शन दिए हैं...

He survived so we can admire if wouldn't have it would have been stupidity — The Monk (@newmon_k) June 16, 2020

Admire. He is a risk taker - calculated risk. Same way I invested in my savings into my entrepreneurial business ... running it since 10 years. Owners pride - neighbors envy's — अनिल JHA (@ajaniljha) June 16, 2020

पिछले साल इस वीडियो को टिकटॉक पर शेयर किया गया था, जिसके अब तक 30 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 24 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं.