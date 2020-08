शख्स ने जनरेटर से चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक कार, देखकर आनंद महिंद्रा हुए हैरान, बोले- 'क्या जुगाड़ है...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स के हाथ में तेल का केन है. शूट कर रहे शख्स ने जब उस व्यक्ति से पूछा कि जब आपके पास टेस्ला (इलेक्ट्रिक कार) है, तो आपको तेल की क्या जरूरत है. फिर वो व्यक्ति अपनी टेस्ला का पीछे का दरवाजा खोलता है और हॉन्डा गैसोलीन जनरेटर दिखाता है.

फिर वो दिखाता है कि वो जनरेटर से कैसे टेस्ला कार को चार्ज करता है. देखकर शूट कर रहा शख्स हैरान रह जाता है और अपने दोस्तों को बुलाकर इस जुगाड़ को दिखाता है. वीडियो देखकर आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए.

आनंद महिंद्रा ने वीडियो सेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'और हमें लगता है कि जुगाड़ का टैलेंट सिर्फ भारतीयों के पास ही है. शानदार. हॉन्डा पॉवर्ड टेस्ला.'

देखें Video:

आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को 9 अगस्त को ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके अब तक करीब 6 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 38 हजार से ज्यादा लाइक्स और 8 हजार से ज्यादा बार रि-ट्वीट किया जा चुका है. लोगों को यह जुगाड़ू वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिेए हैं...

Einstein said it long time ago 'Energy can neither be created nor be destroyed. It can be merely transformed from one form to another'