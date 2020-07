अचानक हवा में बैठ गया शख्स, लोगों ने ऐसे पकड़ी जादू की Trick, 14 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स स्ट्रीट पर आता है और हाथ में डंडा पकड़कर हवा में बैठ जाता है. देखकर लोग उसके आस-पास खड़े हो जाते हैं. लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं. कुछ मिनट तक हवा में बैठने के बाद वो जमीन पर वापस आता है और नीचे बैठ जाता है. एक साइकल पर सवार शख्स उसको देख साइकल रोक लेता है और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है.

देखें Video:

Come for the magic — stay til the end to see a guy get his mind blown...pic.twitter.com/lsjNG2Up2z