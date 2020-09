सड़क किनारे सफेद चादर ओढ़कर सोया था शख्स, डेड बॉडी समझ जमा हो गई भीड़, जैसे ही उठा... - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे सफेद प्लास्टिक की चादर ओढ़कर शख्स लेटा हुआ है. डेड बॉडी समझ लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए. मामले को बढ़ता देख पुलिस भी वहां पहुंच गई. जैसे ही पुलिसकर्मी ने चादर को उठाया तो शख्स उठा खड़ा हुआ. उसको उठते देख लोग भाग पड़े. वो भी उठकर भीड़ की तरफ हैरानी से देखने लगा.

आईएएस ऑफिसर अवनीष शरण ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आजकल लोग चैन से सोने भी नहीं देते.' उनके द्वारा शेयर किया गया वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

देखें Video:

अवनीष ने इस वीडियो को 9 सितंबर की सुबह शेयर किया है. जिसके अब तक 10 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 294 रि-ट्वीट हो चुके हैं. लोगों ने ऐसे मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं...

ज़बरदस्त, Credit goes to u to explore such type of hilarious videos,