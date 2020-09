कोरोना से बचने के लिए शख्स ने जुगाड़ कर कूकर से ऐसे ली स्टीम, लोग बोले- 'इन्हें नोबल प्राइज दो...' - देखें Video

इस वीडियो को ट्वटिर पर विनीत नाम के शख्स ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कूकर गैस पर चढ़ा हुआ है. उसकी सीटी पर आरओ की पाइप लगाई गई है. जिसको दूसरे कूकर के हेंडिल पर कनेक्ट किया है. उममें से स्टीम निकल रही है. जिसके जरिए वो स्टीम ले रहा है. उनके मुताबिक, कोरोना काल में यह जुगाड़ संक्रमण से बचा सकता है. यह कितना असरदार है, यह कहना तो मुश्किल है. लेकिन यूजर्स को यह जुगाड़ काफी पसंद आ रहा है.

देखें Video:

Where there's a will there's a way pic.twitter.com/gVPvwjXcf9 — ILLUMINAUGHTY (@vineet10) September 23, 2020

इस वीडियो को 23 सितंबर को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 23 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 300 से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स मिल चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Scientist hain yeh.. Nobel prize ke haqdar — enT@ngled (@on_a_tangent_) September 23, 2020

Hun !! Mujhe laga desi nikal rahe ha — ßäLü ßåßå (@AreySharmaJii) September 23, 2020

कई लोगों ने इस एक्सपेरीमेंट को गलत बताया...

Wrong practice, Please don't upload such videos on social media plateform. This practice may lead to serious health injury like skin burn, eyes damage etc.

Request to delet this video.



Thanks, — Abhishek Kumar , Veteran, Former Naval-Person (@abhi795) September 23, 2020