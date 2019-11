कोबरा ने शिकार करने के लिए छोटे से जानवर पर मारा ऐसा झपट्टा, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें VIDEO

जंगल में कोबरा को सबसे चालाक शिकारी माना जाता है. सोशल मीडिया पर कोबरा का एक स्लो मोशन वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नेवले का शिकार करने की कोशिश करता दिखता है. इंटरनेट पर ये वीडियो छाया हुआ है. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''जान बचाने के लिए एक शानदार कला. कोबरा और मौत को सेकंड में मात दिया. नेवले की बचने की क्षमता काबिलेतारीफ रही. नेवले ने बड़े ही चालाकी से अपनी पूंछ को रबड़ की तरह किया और ऐसे हवा में उड़कर अपनी जान बचाई.''

देखें VIDEO:

The art of living That split second to evade the Cobra & death,matters the most for the mongoose when they square up to each other. The use of the tail as a rudder to navigate & balance when in air is spectacular. pic.twitter.com/J16s3q5iSx