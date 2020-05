बाइक लेकर गली में घुसा बंदर, बच्ची को पकड़ा और ले गया घसीटते हुए... देखें Shocking Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर बाइक चलाते हुए गली में घुसता है. उस वक्त एक बच्ची घर के बाहर बेंच पर बैठी थी. बंदर बाइक छोड़ते हुए सीधे बच्ची की गोद में गिरा और उसको पकड़कर ले जाने लगा. लोगों ने देखा और सड़क पर आ गए. बच्ची को कुछ दूर खींचने के बाद बंदर घबराकर भाग निकला. बच्ची उठी और जहां वो बैठी थी वहां जाकर फिर बैठ गई.

इस वीडियो को अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर रेक्स चैपमैन ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मुझे याद नहीं कि पहले मैंने बंदर को बाइक चलाते कब देखा था और बच्ची को किडनेप करने की कोशिश की थी.'

देखें Video:

Can't remember the last time I saw a monkey ride-up on a motorcycle and try to steal a toddler. It's been ages...pic.twitter.com/PBRntxBnxw