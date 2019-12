भीड़भाड़ भरे इलाके में सड़कों पर घूमता दिखा घड़ियाल फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Viral Video

कनाडा (Canada) के मॉन्टरियल शहर (Montreal) में ऐसी घटना हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. भीड़-भाड़ भरे इलाके में घड़ियाल को घूमता देखा गया. रविवार को एक घड़ियाल को सड़क पार करते देखा गया. बीच में कार आई तो वो बड़ी ही चालाकी से नीचे से निकल गया. उसने किसी को कुछ नहीं किया.

इस घटना को ट्विटर पर वहीं के रहने वाले मायसम समाहा ने शेयर किया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''घड़ियाल को सड़क पार करते देखा गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.''

Just an alligator crossing Jarry, no big deal #montreal#shook#mtlmomentspic.twitter.com/EEMch6aGK1