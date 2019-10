दो कौओं ने किया चिड़िया के बच्चे पर Attack तो मां ने किया ऐसा... देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. एक चिड़िया अपने बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई और दो कौओं से उसकी जान बचाई. लोग चिड़िया की खूब तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि चिड़िया के बच्चे को एक कौए ने अपने पैरों से पकड़कर रखा है, वहीं दूसरा कौआ पास में ही खड़ा है. उसी वक्त बच्चे की मां वहां पहुंच जाती है और चोंच मार-मारकर दोनों को भगा देती है.

ये भी पढ़ें: शख्स निकला मां को स्कूटर पर तीर्थ यात्रा कराने, आनंद महिंद्रा बोले- 'मैं इन्हें कार गिफ्ट करना चाहता हूं...' देखें VIDEO

Courage comes not from the strength of the body, but from the strength of the spirit. A mother dares & believes in the spirit of motherhood to protect its child. pic.twitter.com/QaBXjvu7Rh — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 22, 2019

इस वीडियो को ट्विटर पर IFS ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो को अब तक 80 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 8 हजार लाइक्स और 3 हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग चिड़िया के साहस को देखर हैरान हैं. बता दें, सुशांत ट्विटर पर जानवरों से जुड़े कई ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं.

ये भी पढ़ें: ब्रिज के नीचे फंस गया प्लेन, ट्रक ड्राइवर ने दिया ये Idea और फिर हुआ ऐसा... देखें VIDEO

Ain't no anger like that of an angry momma — Nidhi on Things (@nidhiboli) October 23, 2019

No wonder we have, in our region, stories of mothers snatching their kids safely away from the jaws of leopards.. Courage unlimited & beyond any scientific logic. — Ajay Kumar (@CaptAKJ) October 22, 2019

Always get fascinated by the motherhood of the animals — Akshay trivedi (@Akshaytrivedi87) October 22, 2019

45 सेकंड का ये वीडियो वॉट्सऐप, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. ये वीडियो कब और कहां का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है.