पत्थर पर रेंगता दिखा अजीबोगरीब 'जानवर', चाकू मारने पर भी नहीं हुआ कुछ... 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी लग सकती है लेकिन वेनम (Venom) जैसा दिखने वाला जानवर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो को अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं. और इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को यकीन भी हो गया है कि मार्वल का खलनायक वेनम वापस से इस धरती पर आ गया है.

इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'वेनम' और 'स्पाइडर मैन 3' के विलेन एलियन सिंबोट की तरह यह जीव दिख रहा है. बताते चले कि 14 सेकेंड के इस वीडियो में चट्टान के ऊपर अजीब सा काले रंग का पिघला हुआ सा जीव दिख रहा है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग इस जीव के ऊपर ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वह फिर से चट्टान में चिपका हुआ नजर आता है. एक "ट्विटर यूजर्स @sunnyarkade ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए पूछा, कोई जानता है यह क्या है?

यहां देखें Video

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td