स्ट्रॉ से खाना खाते हुए दिखा 'अजीबोगरीब चिड़िया' का बच्चा, वीडियो ने मचाया तहलका

इसे अबतक 38 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है वहीं 350 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. साथ ही साथ इस वीडियो को कई रिट्वीट भी मिले हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि यह चिड़िया का बच्चा है. वहीं कई लोगों मे इस वीडियो में दिख रहे जीव की तुलना स्ट्रेनजर थिंग्स के डीमोगार्गन से की है. डीमोगार्गन का अर्थ है यूनानी देवताओं में से एक ऐसा देवता जो काफी भयंकर नारकीय देवता है.

Anyone know what that is? pic.twitter.com/6VElcKlzKy — When Animals Attack (@Animalsandfools) April 23, 2020

It's a gouldian finch chick which would grow to be a beautiful bird like in this picture pic.twitter.com/BSPvwV8bgd — Muthu (@muthurajk) April 23, 2020

Seems a Gould's Finch — Huggable Bitch (@VongolaVersace) April 23, 2020

Dart from Stranger Things? — Serge Ponomarenko (@diggya) April 23, 2020

Baby shark dododo — LassieWolf (@LassieWolf) April 23, 2020

Demagorgan — Matt Hargreaves (@HargreavesMatt) April 23, 2020

No but I know what my next nightmare will be. — Tarla Vorg (@TarlaVorg) April 23, 2020