जंगल में जानवर ने मस्ती-मस्ती में खींची शेर की पूंछ तो गुस्से में खड़े होकर किया ऐसा... देखें Viral Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर रोज कोई न कोई प्रैंक वीडियो वायरल (Viral Video) होते हैं. इन वीडियो को खूब पसंद किया जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. जंगल का एक फनी वीडियो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर रमेश पांडे (Ramesh Pandey IFS) ने ट्विटर पर शेयर किया है. जहां, एक शैतान सियार (Jackal) ने सो रहे शेर (Lion) के साथ शरारत की.

सियार शेर की पूंछ खींचकर भाग निकला. 8 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ के पास शेर सो रहा है. एक सियार शेर के पास आता है और उसकी पूंछ खींचकर भाग निकलता है. शेर घबराकर उठता है और गुस्से से सियार की तरफ देखने लगता है. जैसे ही शेर उठकर अटैक के लिए भागता. उससे पहले ही सियार दूर निकल जाता है. ये फनी वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

रमेश पांडे ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''अपने आकार या शक्ति से किसी को कम मत समझना. जानवरों में भी हास्य की भावना होती है.''

देखें Video:

Don't underestimate any one with his size or power. Animals too have canny sense of humour :)#SaturdayVibespic.twitter.com/mWgwdC4s1y