लॉकडाउन में बाहर निकला शख्स तो गैंडे ने लगा दी पीछे दौड़, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें पूरा Video

इस बीच, बंद दुकानों के साथ सड़कों पर गैंडे को 'निरीक्षण' करते देखा गया. चितवन नेशनल पार्क से निकलकर गैंडा सड़कों पर आ गया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गैंडा सड़क पर घूमता है तभी वहां एक शख्स देखकर दौड़ लगा देता है. गैंडा उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन शख्स तेजी से भाग निकलता है और गैंडा आगे की तरफ निकल जाता है.

देखें Video:

So this #rhino thought to take things in his own hand. Went for an inspection. Btw rhino venturing out from forest happens a lot, even without lockdown. Forward. pic.twitter.com/Ck1sft3Emb — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 6, 2020

प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''राइनो ने चीजों को अपने हाथ में लेने की सोची. निरीक्षण के लिए गए, राइनो के बीच जंगल से बाहर निकलने पर बहुत कुछ होता है, यहां तक ​​कि लॉकडाउन के बिना भी.''

— Kevin Pietersen (@KP24) April 6, 2020

इस वीडियो के अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, साथ ही 8 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. क्रिकेटर से संरक्षणवादी बने केविन पीटरसन ने भी वीडियो पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने 'Save our Rhino in Africa and India' ने अपनी एक चैरिटी भी स्थापित की है.

ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

That guy who ran like a rocket on seeing the Rhino. — Priyank (@nipintheroots) April 6, 2020

The person breaking the lockdown was personally chased away by his highness ;) ;) — Sagarg (@sagarmoto) April 6, 2020