ट्रेन के अंदर चाय के डिब्बे में मिलाया जा रहा था टॉयलेट का पानी, वीडियो हुआ वायरल

ये घटना पिछले साल सिकंदरबाद रेलवे स्टेशन पर चेन्नई सेंट्रल-हैदराबाद चारमीनार एक्सप्रेस पर हुई. वीडियो सामने आने के बाद विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है. एससीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एम उमाशंकर कुमार ने विज्ञप्ति में कहा कि जांच के बाद सिकंदराबाद एवं काजीपेट के बीच के खंड पर काम करने वाले ट्रेन साइड वेंडिंग कांट्रैक्टर पी शिवप्रसाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. चिह्नित वेंडर शिवप्रसाद के अंतर्गत कार्यरत था. उन्होंने बताया कि शिवप्रसाद पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

Indian Railways tea.



Is ther anyboday who can look jt into it pic.twitter.com/NYcOpuHY62