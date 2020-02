गेंडे को देख उछलने लगी बकरी, फिर बड़े से जानवर ने किया ऐसा... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा (Sushant Nanda) ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंडे को देखकर बकरी उछलने लगती है. जिसके बाद गेंडा भी उसी तरह उछल पड़ता है. दिल छू लेने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''जंगल में ही क्रॉस स्पिशीज की दोस्ती हो सकती है. क्यूट स्टोरी से भी प्यारा तो इनका खेल है. कभी-कभी अनाथ गेंडों का तनाव दूर करने के लिए बकरी दी जाती है. जिसके साथ वो वक्त बिताते हैं.''

देखें Video:

Cross species friendship really happens in wild. More than the cute story, cute is their play.

Sometimes orphaned rhinos r given goat to play with & reduce stress. pic.twitter.com/OP03zMDHrW