मास्क पहने बिना बैठे थे दुकानदार, शख्स ने आते ही की थप्पड़ों की बरसात, IAS ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि फुटपाथ पर दो दुकानदार बिना मास्क के बैठे थे. एक हाथ में माइक लेकर आया और उनसे मास्क के बारे में पूछने लगा और फिर उसने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. फिर उसका मास्क पहनने को दिया. वहीं दूसरा शख्स भी बिना मास्क के बैठा था. शख्स ने उसको भी थप्पड़ जड़ दिए और मारते हुए उसको भी मास्क दे दिया.

अवनीष शरण ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मास्क इसलिए भी जरूरती है.' कई लोगों ने कमेंट में बताया कि यह वीडियो पाकिस्तान का है.

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 22 नवंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 80 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 6 हजार से ज्यादा लाइक्स और 800 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. 200 से ज्यादा लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....



