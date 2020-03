पाकिस्तान में LIVE TV के दौरान पीएम इमरान की आलोचना करते हुए कुर्सी से गिरा पैनलिस्ट, फिर एंकर ने किया कुछ ऐसा... देखें Video

हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर लाइव टीवी डिबेट शो के दौरान एक पैनलिस्ट अपनी कुर्सी से गिर गया. एक छोटी क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफाम्स पर वायरल हो गई है और लोग इस पर प्रतिक्रियाए दे रहे हैं. एंकर सैयदा आयशा नाज़ द्वारा होस्ट किए गए एक लाइव शो के दौरान यह घटना चैनल 'दूनिया न्यूज़' पर हुई. चार अतिथि पैनलिस्ट शो का हिस्सा थे.

राशिद खान ने अजीबोगरीब तरह से मारा छक्का, गेंदबाज भी देखकर रह गया हैरान, देखें Viral Video

वे इमरान खान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार पर पाकिस्तानी नागरिकों के असंतोष के बारे में चर्चा कर रहे थे. पैनलिस्टों में से एक अपनी बात उसी पर रख रहा था जब उसके पास अचानक एक बड़ा हादसा हो गया. उनकी कुर्सी टूट गई और वह लाइव शो के दौरान गिर गए.

एमएस धोनी को देखते ही सुरेश रैना ने लगा दी दौड़, गले लगाकर किया Kiss तो हंसने लगे लोग, देखें Video

देखकर शो की होस्ट सैयदा आयशा नाज़ चौंक गईं और जल्द ही एड ब्रेक ले लिया. देखें वायरल हो रहा ये वीडियो...

शिखर धवन ने फोटो पोस्ट कर लिखा- 'आओ कभी हवेली पर' राशिद खान बोले- 'वहां क्या है ऐसा...', लोगों ने लिए मजे

Oh my god. pic.twitter.com/K2B1OCtO4L

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कुछ लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं तो कोई कुर्सी की खराब गुणवत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Najrin wants to know.. what's happened after the break.