सड़क पर मस्ती से घूम रहे थे लड़के, पुलिस आई तो बचने के लिए गली में घुसे, चारों तरफ से घेरकर मारी लाठियां... देखें Video

देश में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 606 हो गई है जबकि 10 लोगों की इससे अब तक मौत हो चुकी है. कोरोनावायरस (Coronavirus) से मुकाबला करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) के तीन हफ्तों के लिए लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा के बाद बुधवार को दुनिया की सबसे बड़ी बंदी की शुरुआत हूई. गुरुवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन है. लॉकडाउन के दौरान पुलिस लोगों को घर में रहने का आग्रह कर रही है. लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर फालतू घूम रहे हैं. पुलिस उन पर एक्शन ले रही है. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस फालतू घूम रहे लोगों को पीटती नजर आ रही है.

ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस गलियों में घुसकर लोगों को घर के अंदर डाल रही है. पुलिस लोगों को डंडों से पीटती नजर आ रही है. पुलिस को देखकर लोग सड़क से गलियों में चले जाते हैं, ऐसे में पुलिस गलियों में घुसती है और डंडों से लोगों को पीटना शुरू कर देती है. पीएम मोदी ने भी कहा कि कुछ लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. जिसके बाद राज्य सरकार ने बाहर घूम रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

देखें Video:

This is much better pic.twitter.com/zTSHWwhbvT — BhanuBhai (@bhandarihant31) March 23, 2020

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू किए गए निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में मुंबई में 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार और एफआईआर दर्ज की है.

और भी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं...

One more example in our city Malerkotla Punjab . Very good @PunjabPoliceInd . Covid19 is pandemic not a joke!! pic.twitter.com/Vlgbzyg2MU — Malerkotlvi (@veni_vidi_vc) March 23, 2020

A new way of making India Literate. The same way of education could have helped Italy too #CoronaUpdatesInIndia#COVIDIOTS#coronaupdatesindia#CoronaUpdatesInIndiapic.twitter.com/bumw4pyiVe — COVID 19/ WASH HAND ???? WEAR MASK???? (@saintkeys2) March 22, 2020

चीन (China) के वुहान (Wuhan) शहर से फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) ने दुनियाभर में भयानक तबाही मचाई है. यह वायरस 170 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और अब तक 20 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है. अकेले चीन और इटली में ही मरने वालों का आंकड़ा 10000 के पार हो चुका है. साढ़े चार लाख लोग इससे संक्रमित हैं.