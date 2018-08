मछली खा गई जहरीले सांप को, VIDEO देखकर आप भी खा जाएंगे खौफ

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसने हर किसी को हैरान कर रखा है. एक सेप्टीटैंक में सांप, बिच्छू और कनखजूरे को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा. आध्मादतक मछली (pufferfish) तीनों को खा गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर आप भी खौफ खा जाएंगे. देखकर आपको भी लगेगा कि मछली आखिर क्यों ऐसा कर रही है. इस क्लिप को Reddit ने पिछले हफ्ते शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. 3 हजार से ज्यादा कमेंट्स हो चुके हैं. GIF में देखा जा सकता है कि एक पफरफिश टैंक में अकेली तैर रही है. जैसे ही कनखजूरे को अंदल डाला जाता है तो वो फट से खा जाती है. जिसके बाद बिच्छू को भी तड़पा-तड़पाकर मारने के बाद खा जाती है. जिसके बाद सांप आता है जिसको वो निगल लेती है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

In case you were wondering how a puffer fish is able to eat these things, this is it's mouth: pic.twitter.com/w9q2pAEj7b